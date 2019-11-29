Кондинский район, Югра, , 12:37 — REGNUM В Югре в результате пожара в одноэтажном деревянном доме в посёлке Чантырья Кондинского района погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

Пресс-служба МЧС России по Югре информирует, что сообщение о возгорании поступило в 09:46 по местному времени (07:46 мск).

Прокурор Кондинского района выехал на место происшествия для проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме.