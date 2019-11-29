Москва, , 12:37 — REGNUM Тверской суд Москвы заочно арестовал директора американской библиотеки «Агудас Хасидей Хабад» раввина Шолома Дов-Бер Левина, который обвиняется в невозврате России семи книг из библиотеки Шнеерсона. Об этом 29 ноября сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Левин обвиняется в невозврате семи редких книг из библиотеки Шнеерсона, стоимость каждой — от $150 до $7 тыс. Предполагается, что книги находятся в библиотеке «Агудас Хасидей Хабад», возглавляемой Левиным.

Книги были получены в 1994 году по международному межбиблиотечному абонементу на два месяца по расписке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что библиотека Шнеерсона должна остаться в России и быть доступной для всех.

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