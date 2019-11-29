Чебоксары, , 12:23 — REGNUM Первый месяц зимы после сухого и тёплого ноября принесёт перемены в погоде. Ожидаются снегопады, в том числе возможен ледяной дождь, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

29−30 ноября в республике сохранится тёплая и бесснежная погода. 1 декабря в Чувашии прогнозируется потепление и снегопады. По предварительным данным, в Чебоксарах в первый день зимы выпасть 7 мм осадков, что эквивалентно 7 см снега. Не исключается, что 1 декабря может выпасть ледяной дождь, но он будет непродолжительным.

На следующей неделе ожидается еще 14 мм осадков. 2 декабря может резко похолодать до −10…−15 градусов мороза, атмосферные фронты принесут новые снегопады. С 3 по 5 декабря температура воздуха составит −4…−9 градусов мороза.

Во второй половине недели Чувашия прогнозно окажется в передней части мощного атлантического циклона, который принесёт тёплую воздушную массу. Температура воздуха повысится до «плюсовых» значений и осадки пройдут уже в основном в виде мокрого снега и дождя.