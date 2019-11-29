Москва, , 12:13 — REGNUM В Москве врачи достали резиновую прокладку из носа шестилетнего мальчика. Об этом сообщает агентство «Москва».

Родители обратились к медикам после того, как заметили неприятный запах из носа ребёнка. Около 10 месяцев назад к врачам уже обращались, но тогда не заметили ничего особенного.

Врачи очистили носовые пазухи от гноя и обнаружили инородный предмет — двухсантиметровую прокладку. Её извлекли при помощи специального инструмента. Отмечается, что случившееся серьёзно не отразится на здоровье ребёнка.