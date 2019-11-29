Киев, , 12:03 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве иностранного студента одного из вузов Харькова, которого подозревают в изготовлении поддельных долларов, сообщил 29 ноября ресурс «Информатор».

По данным журналистов, подозреваемый якобы предложил представителям аграрного бизнеса в Киеве изготовить 200 тыс. фальшивых долларов за $100 тыс. настоящих. Его задержали при передаче денег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ задержала иностранца, подозреваемого в попытке вывоза за пределы Украины 20 танковых двигателей.

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