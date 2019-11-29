Самара, , 12:13 — REGNUM Руководство аквапарка «Виктория» в Самаре обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в октябре текущего года в аквапарке «Виктория» (ООО «Флер») ребенок получил «резаную рану правой голени» на аттракционе «Осьминожка».

По словам следователей, всего с 21 сентября по 25 октября 2019 года в аквапарке было травмировано три ребенка.

Отмечается, что контролирующие органы во время проверки деятельности аквапарка выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, при проверке было установлено, что аттракционы эксплуатировались без сертификатов соответствия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.