Москва, 29 ноября 2019, 11:37 — REGNUM Известный актёр Вячеслав Гришечкин не подтвердил информацию об избиении в Москве, назвав историю «глупостями», передаёт телеканал «РенТВ».
По данным издания, происшествие случилось в ночь на 29 ноября на улице Миклухо-Маклая. Якобы артист сообщил об избиении, а медики подтвердили травму.
«Глупости, полные глупости», — прокомментировал Гришечкин журналисту телеканала, отметив, что прекрасно себя чувствует.
По сведениям Telegram-канала Mash, нападение на актёра совершил его знакомый, 24-летний студент Джимшит Б..
Актёр Вячеслав Гришечкин получил широкую известность благодаря сериалу «Солдаты», где сыграл роль полковника Александра Староконя.