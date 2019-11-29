Москва, , 11:37 — REGNUM Известный актёр Вячеслав Гришечкин не подтвердил информацию об избиении в Москве, назвав историю «глупостями», передаёт телеканал «РенТВ».

По данным издания, происшествие случилось в ночь на 29 ноября на улице Миклухо-Маклая. Якобы артист сообщил об избиении, а медики подтвердили травму.

«Глупости, полные глупости», — прокомментировал Гришечкин журналисту телеканала, отметив, что прекрасно себя чувствует.

По сведениям Telegram-канала Mash, нападение на актёра совершил его знакомый, 24-летний студент Джимшит Б..

Актёр Вячеслав Гришечкин получил широкую известность благодаря сериалу «Солдаты», где сыграл роль полковника Александра Староконя.