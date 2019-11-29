Киев, , 11:36 — REGNUM В центре столицы Украины на улице Архитектора Городецкого из квартиры бизнесмена Леонида Вульфа неизвестные вынесли $200 тыс., сообщило 29 ноября издание Strana.ua.

По данным журналистов, воры проникли в квартиру потерпевшего, открыв входную дверь при помощи отмычек.

Полицейские предполагают, что кражу могли организовать по чьей-то наводке. Злоумышленников ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные обокрали офис Национального союза журналистов Украины, который находится на Крещатике.

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