Загреб, , 14:00 — REGNUM Вечером 28 ноября стало известно, что Хорватский красный крест начал сбор средств на помощь населению Албании, пострадавшему при землетрясениях. Также Хорватия направит в Албанию 500 спальных комплектов и 2000 пищевых пакетов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, собранные средства будут переводиться на счет албанского красного креста, который оказывает поддержку албанцам, вынужденным покинуть свои дома.

Албанский красный крест предоставляет гражданам пищу, воду, гигиенические средства, одеяла, тенты, психологическую поддержку, первую медицинскую помощь, а также ведет поиск заблокированных обломками зданий.

Напомним, в ночь с 25 на 26 Албанию поразили два мощных землетрясения. Толчки периодически продолжаются до сих пор.

В результате землетрясений погибло 49 человек, были ранены 750, были повреждены тысячи зданий. Сотни людей остались без крова.