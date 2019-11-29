Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы микрокредитной организации, подозреваемой в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По версии следствия, женщина работала в пункте займов и предлагала клиентам кредит на выходных условиях, обещая часть средств выплачивать за свой счёт. При этом погашение займа происходило за счёт привлечения к кредитованию других граждан по принципу финансовой пирамиды. Сумма нанесённого мошенническими действиями ущерба уточняется.

Как сообщила подозреваемая, таким образом к участию в пирамиде она привлекла около 300 граждан. При этом на данный момент в полицию обратились 80 потерпевших по делу.

Отметим, что наказание по инкриминируемой гражданке статье, предусматривает срок лишения свободы до 10 лет.