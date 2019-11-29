Калуга, , 13:51 — REGNUM В Калужской области Боровский районный суд признал 53-летнего мужчину виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении четырёх детей и приговорил к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В соседнем Жуковском районе приговором суда 48-летнему жителю города Белоусово за развращение малолетних девочек назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что в период с 2016 по 2018 год мужчина через соцсети нашёл двух несовершеннолетних девочек и уговорил переслать ему в социальной сети их фотографии в обнаженном виде.

Во время задержания злоумышленник попытался скрыться от правоохранителей, выпрыгнув из окна третьего этажа следственного отдела. Мужчина даже угнал автомобиль, стоявший возле здания. Задержать его вновь удалось в результате оперативных действий. Следователи изъяли у мужчины личный мобильный телефон и ноутбук, на которых обнаружили фотографии малолетних потерпевших.

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