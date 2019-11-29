Тирана, , 11:27 — REGNUM 29 ноября в ходе заседания правительства правительства премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о том, что число жертв землетрясений в стране возросло до 49.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова албанского премьера:

«25 жертв погибли в Дурресе, 23 в Круе и один человек в Курбине. Жители должны покинуть палатки и разместиться в отелях. Предварительный баланс поступлений вдохновляет. Бизнесмены Бехджет Пацолли и Шефчет Кастрати пожертвовали 2,5 миллиона евро (примерно 176 миллионов рублей).

<…>"Помощь, собранная гражданскими организациями и обществами, составляет 4,5 миллиона долларов (около 288 миллионов рублей). Призываю жертвователей остерегаться мошенничества в интернете. Вчера был арестован мошенник, который пытался украсть деньги через Facebook».

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