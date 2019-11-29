Братислава, , 11:14 — REGNUM На территории Словакии в Высоких Татрах погибли два альпиниста с Украины, сообщила пресс-служба клуба альпинизма и скалолазания «Вертикаль» 28 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрилева», — сказано в сообщении.

Факт гибели украинских альпинистов подтвердили словацкие спасатели. Тела погибших пока не могут эвакуировать из-за плохих погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два альпиниста погибли во время восхождения на французскую часть горного массива Монблан.

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