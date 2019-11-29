Гонконг, Китай, , 11:17 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга обнаружили в кампусе Гонконгского политехнического университета большое количество взрывоопасных предметов, об этом 29 ноября говорится в заявлении правоохранительных органов региона, опубликованном на официальной странице в Facebook.

По данным ведомства, порядка 100 представителей силовых ведомств вошли на территорию кампуса, после чего здесь были изъяты тысячи взрывоопасных предметов и оружия, используемых манифестантами для разжигания беспорядков.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются несколько месяцев, жители региона обвиняют местные власти в попытке ослабить автономию и передать часть полномочий центральному правительству Китая.

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