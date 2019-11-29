р-н Мишкинский, , 11:01 — REGNUM В Курганской области подростка обвиняют в нападении на правоохранителей. В ходе следствия суд постановил заключить несовершеннолетнего под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в ночь на 13 сентября 2019 года 17-летний житель посёлка Мишкино с двумя товарищами залезли в местную школу. Охранник вызвал росгвардейцев. При задержании обвиняемый подросток ударил одного из сотрудников Росгвардии по лицу и оскорбил нецензурными словами. В отделе полиции с ругательствами накинулся на оперативного дежурного, нанеся ему удары по голове, и другого росгвардейца.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и по ст.319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.