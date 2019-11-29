Димитровград, Ульяновская область, , 10:47 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области из-за повреждения на газопроводе по улице Свирская ночью без тепла остались десятки многоквартирных домов, утечка устранена к 3 часам ночи. Власти просят жителей оказать содействие газовикам, которые 29 ноября будут обходить квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Порыв газопровода высокого давления, подающего газ в промышленную зону города и в район КСК, произошёл 28 ноября. Как пишет «Улпресса», авария произошла при проведении несогласованных земляных работ сторонней организацией, при этом предполагаемый виновник происшествия, который проводил работы в охранной зоне газопровода, с места происшествия скрылся. К счастью взрыва не произошло.

Прокуратура Димитровграда инициировала проверку по факту прекращения газоснабжения 70 многоквартирных домов, 650 частных домовладений и 45 предприятий — всего без газа остались 7750 потребителей.

В связи с повреждением газопровода на улице Свирской администрация Димитровграда призывает житель района КСК оказать содействие газовикам в проверке состояния участков газопровода в жилых домах, которое пройдёт 29 ноября. Чиновники уточняют, что проверку необходимо провести для исключения попадания воздуха в систему.

«При смешивании газа с воздухом смесь становится взрывоопасной. Во избежание несчастных случаев до проверки специалистами запрещается включать газовые горелки и подносить к ним спички», — говорится в сообщении.

Отметим, что за последнюю неделю жители Димитровграда подали в единую диспетчерскую службу 296 заявок на некачественно оказанные коммунальные услуги, 221 из которых была оперативно выполнена, ещё 84 находились на исполнении.