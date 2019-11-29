Кабанский район, Бурятия, , 10:45 — REGNUM В Бурятии сотрудники Росгвардии приняли участие в эвакуации жителей охваченного пожаром многоквартирного дома в посёлке Селенгинск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, сообщение о возгорании поступило в пятом часу утра.

Прибыв на место росгвардейцы обнаружили сильное задымление здания и сразу приступили к эвакуации жильцов. Однако проживавшая в одной из квартир пожилая женщина не могла самостоятельно выйти из квартиры.

«Сотрудники вневедомственной охраны младший сержант Дондок Ануев и младший сержант Андрей Попов на руках вынесли женщину из задымленного дома. Убедившись, что все жильцы дома эвакуированы, стражи правопорядка приступили к организации беспрепятственной работы пожарных», — отметили в управлении.

После прибытия пожарных сотрудники организовали оцепление и обеспечили охрану порядка на месте происшествия.

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