Бухара, Узбекистан, , 10:42 — REGNUM Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Бухарской области Узбекистана, сообщает 29 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на следственный департамент при МВД республики.

Отмечается, что 29 ноября в 7 часов утра (5:00 мск) на 305-м километре автодороги А-380 легковой автомобиль Nexia-2 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Higer. Два пассажира и водитель автомобиля скончались на месте.

Напомним, 24 ноября на трассе Бухара — Самарканд произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Таджикистана. Водитель автомобиля Opel на большой скорости врезался в бетонное ограждение.

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