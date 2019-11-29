Самара, , 10:58 — REGNUM 83-летний водитель на автомашине Hyundai сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Самаре. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что авария произошла в 17:30 часов 28 ноября в Промышленном районе города между трамвайными остановками «Улица Фадеева» и «Московское шоссе».

В результате два мальчика 11 и 10 лет получили травмы. Одного ребенка пришлось госпитализировать, а второму пострадавшему врачи оказали оказывали помощь на месте ДТП.