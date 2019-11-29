Киров, , 10:42 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в размере 7,8 млн рублей возбуждено в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. Об этом сообщает 29 ноября следственное управление СКР по Кировской области.

Дело возбуждено по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Установлено, что в период с 2014 по 2016 год Быков, возглавляя администрацию Кирова, незаконно получил от бизнесмена 7,8 млн рублей.

За взятку, по версии следствия, Быков обещал предпринимателю покровительство. В рамках расследования проходит обыск и изъятие документов. С подозреваемым общаются следователи.

Напомним, Владимир Быков был главой Кирова с марта 2007 по сентябрь 2016 года.