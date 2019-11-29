Село Старая Ладога, Ленинградская область, , 10:37 — REGNUM Двое злоумышленников подожгли исторический дом купца Калязина в деревне Старая Ладога Волховского района Ленинградской области — древней столице Руси, известном туристическом центре. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых.

Пожар в доме 9 по улице Варяжской, где находится Музей купеческого быта, произошел 27 ноября. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих 18-летних жителей района — юношу и девушку.

«Мотивы их поступка устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате пожара никто не пострадал, возгорание было вовремя замечено и ликвидировано.