Село Таборы, Свердловская область, , 10:37 — REGNUM На Урале задержан гражданин, подозреваемый в убийстве лесника и покушении на убийство лиц, выполняющих должностные обязанности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в управлении.

По версии следствия, 27 ноября злоумышленник в лесу возле села Таборы открыл стрельбу из гладкоствольного оружия по двум сотрудникам контролирующих органов в сфере охраны животного мира. В результате один лесник получил ранение, от которого впоследствии скончался. Выстрелить во второго лесника злоумышленнику не удалось из-за осечки. В итоге представитель контролирующих органов власти задержал стрелявшего и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.