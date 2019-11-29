Сана, , 10:38 — REGNUM Представитель йеменских хуситов Яхья Ассири заявил об уничтожении вертолета Саудовской Аравии в приграничном районе Йемена, об этом 29 ноября он сообщил на своей странице в Twitter.

«Вертолет Саудовской Аравии был сбит ракетой класса земля-воздух, двое пилотов погибли», — отметил Ассири.

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, пока не прокомментировала данное сообщение.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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