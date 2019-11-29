Владивосток, , 10:45 — REGNUM Сотрудники Владивостокской таможни в морском порту столицы Приморья обнаружили в числе задекларированных товаров 3,5 тыс. упаковок незаявленного препарата для омоложения из Кореи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы таможни, в декларации на ввозимый товар из Кореи значилось около 8 тонн различных косметических средств: шампуней, кондиционеров для волос, патчей для глаз, масок и кремов для лица.

При таможенном досмотре в контейнере также оказалось 140 кг — 3,5 тыс. упаковок филлеров — инъекций для коррекции и омоложения кожи лица. В состав препарата входил лидокаин, на который необходимы разрешительные документы о качестве и безопасности товара. Их не оказалось.

На товар наложен арест, возбуждено административное дело. Импортёру грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, либо конфискация арестованного товара.

Как сообщало ИА REGNUM, под обшивкой железнодорожного вагона таможенники в Брянской области обнаружили 134 телефона.