Уфа, , 10:37 — REGNUM Мусульманская умма Башкирии в значительной степени способствует укреплению межконфессионального мира и согласия в России. Об этом 29 ноября заявил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», проходящем в Уфе, 29 ноября сообщили в республиканском правительстве.

По словам главы Башкирии, духовное управление мусульман, созданное в Уфе, много делает для защиты граждан от экстремизма, развивает мусульманскую культуру и образование. Кроме этого, в Башкирии много сделано для интеграции мусульман России в российское политическое и культурное поле.

Он добавил, что Башкирия, в которой живут последователи трех мировых религий, по числу народностей занимает второе место после Дагестана. На заседании Радий Хабиров также предложил использовать опыт ислама в деле воспитания молодежи.

Напомним, что в Уфе с 28 по 30 ноября проходит V Ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».