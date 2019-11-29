Кызыл, , 10:31 — REGNUM Бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Тыт-оол признали виновным в совершении мошенничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В суде было доказано, что обвиняемый с февраля 2014 по август 2015 года, занимая должность главы муниципальной администрации, издал фиктивный приказ о приёме на работу своего родственника. Однако последний не работал, получая при этом зарплату

«Всего за указанный период Тыт-оол похитил денежные средства в размере 48 082, 93 рублей, причинив администрации муниципального района материальный ущерб на указанную сумму», — отметили в СКР.

Чуть ранее, являясь председателем администрации Тес-Хемского района Тувы Тыт-оол с целью хищения бюджетных средств зарегистрировал на своего родственника крестьянское хозяйства. После этого он фиктивно трудоустроил в нём 11 человек, на основании чего на счёт родственника были перечислены 1,34 млн рублей.

В результате суд приговорил экс-министра к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей. Родственник получил два года колонии.

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