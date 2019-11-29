Мельбурн, Австралия, , 10:26 — REGNUM Суд в австралийском Мельбурне вынес приговор троим обвиняемым в подготовке теракта в городе во время рождественских праздников в 2016 году, передает телеканал ABC.

Отмечается, что двое из них получили наказание в виде 38 лет лишения свободы, еще один — 22-летний срок.

По словам судьи, все трое приняли идеологию «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем посягнули на ценности австралийского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвиняемый в подготовке теракта в австралийском Мельбурне в конце 2017 года Али Халиф Шир Али во время судебного процесса покаялся и публично отрекся от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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