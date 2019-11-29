Курган, , 10:21 — REGNUM В Курганской области преподаватель университета обвиняется во взятке за успешную сдачу экзамена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что заведующий кафедрой физики Курганского государственного университета весной 2018 года предложил группе студентов содействие в успешной сдаче госэкзамена в случае передачи ему проектора стоимостью более 11 000 рублей.

По данным следствия, семерым студентам он сообщил о порядке раскладки экзаменационных билетов и затем без проверки ответов поставил им успешные оценки.

В ходе расследования обвиняемый вину не признал. Уголовное дело по факту взятки направлено в суд для рассмотрения по существу.