Барнаул, , 10:17 — REGNUM Отец зверски убитого в Екатеринбурге ребёнка является уроженцем Алтайского края, выяснили журналисты, на которых ссылается «Толк».

Как уже сообщало ИА REGNUM, тело мальчика было найдено утром 28 ноября в Ленинском районе Екатеринбурга. В его убийстве подозревают родителей. По некоторым данным, они являются сектантами, и расправа над мальчиком как-то связана с этим. Также известно, что задержана мать ребенка — гражданка Белоруссии.

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