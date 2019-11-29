Ярославль, , 10:13 — REGNUM 28 ноября в Ярославле на Тутаевском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №51 «Мерседес» и автомобиля «Рено», в результате которого пострадали пять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария в Ярославле УМВД России по ЯО

Пострадали водители обоих транспортных средств, а также три пассажира маршрутки: девочки 8 и 15 лет, а также 21-летний мужчина. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. По факту аварии полиция проводит проверку.