Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего сотрудника уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следствием и судом установлено, что будучи государственным инспектором, обвиняемый осуществил проверку объекта дорожного строительства и обнаружил нарушения требований проектной документации, что являлось основанием для составления административного протокола. Однако чиновник предложил представителю строительной организации «замять» дело за денежное вознаграждение в размере 140 тыс. рублей.

«Представитель предприятия осуществил перевод в безналичной форме денежных средств в размере 140 тыс. рублей на счет матери обвиняемого, подконтрольный последнему», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что в июле 2019 года обвиняемый признан виновным Юргамышским районным судом Курганской области в аналогичном преступлении.

Верх-Исетский районный суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание по совокупности совершённых преступлений, в виде лишения свободы в колонии на четыре с половиной года. Приговор может быть обжалован в установленные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2017 года в Свердловской области был также осуждён бывший чиновник Ростехнадзора. Его признали виновным во взяточничестве и приговорили к штрафу в размере одного миллиона рублей.

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