Масеру, , 10:06 — REGNUM Пользователи социальных сетей Лесото продолжают распространять видео и фото, на которых видно, как в дискуссионной палате парламента страны разгорелась ожесточенная драка депутатов. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в четверг, 28 ноября, депутаты бросали друг в друга деревянные панели со своих столов. На одном из видео можно рассмотреть разбросанные по полу парламентские газеты, забрызганные кровью, отмечают репортеры.

Как передают журналисты, драка была вызвана длительным спором о правилах, регулирующих продажу продукции важной для страны шерстяной и мохерной промышленности.

Сотрудники СМИ отмечают, что в течение десятилетий фермеры из Лесото продавали шерсть и мохер через южноафриканского брокера. Но новые правила, введенные в прошлом году, заставили их использовать брокера из Лесото. Это вызвало большие протесты со стороны фермеров, и в начале этого года суд постановил, что новые правила были незаконными.

В прошлом месяце в парламентском отчете, принятом законодателями, говорилось, что правила должны быть отменены, сообщило тогда агентство Bloomberg. В соответствии с отчетом правительству было предоставлено семь дней, чтобы предложить новые правила.

Но в четверг, 28 ноября, депутаты от оппозиции отказались продолжать ждать распоряжений и потребовали, чтобы ответственный за законы о шерстяной промышленности министр, Чалане Фори, лично предстал перед ними.

Они заявили, что заседание не будет продолжаться до тех пор, пока не появится Фори, на условиях анонимности рассказал BBC свидетель. Затем докладчик от оппозиции приостановил сессию, и именно тогда началась драка между депутатами.

Свидетель также сообщил, что оппозиционеры и депутаты правительства начали бросать друг в друга вещи, и один министр получил сильный удар по голове. Еще один депутат также был ранен, добавил он.