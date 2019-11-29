Курган, , 09:58 — REGNUM В Кургане рано утром 29 ноября горел девятиэтажный дом. Жильцов эвакуировали по пожарной лестнице. От продуктов горения пострадали двое детей, погибших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Курганской области.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 28 в 1 микрорайоне поступило в 4:43 по местному времени (2:43 мск). Горела одна из квартир на пятом этаже. Из эпицентра пожара спасли семь человек, в том числе двоих детей. Ребята наглотались дыма во время самостоятельной эвакуации со своей матерью через основной лестничный марш. На данный момент они госпитализированы в детскую клиническую больницу.

Было эвакуировано 103 жильца дома. Применялась пожарная лестница.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. В его ликвидации были задействованы 32 сотрудника МЧС и 12 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.