Донецк, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ девять раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 45 единиц боеприпасов, сообщили 29 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности четыре мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов пострадал один мирный житель 1977 года рождения, повреждения получили три дома населённого пункта Старомихайловка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее два защитника ЛНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

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