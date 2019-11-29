Самара, , 10:00 — REGNUM Бывшего исполнительного директора Самарского областного Фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый на пару с директором ООО «СК Евроальянс» присвоили незаконно полученную фондом в 2016 году субсидию, которая была выделена на застройку территории бывшего военного городка, расположенного на 19-м км Московского шоссе. Таким образом, ущерб бюджету Самарской области составил 59 млн рублей.

Кроме того, считают следователи, обвиняемый заключил договор купли-продажи земли площадью 25 тысяч кв. м в Самаре, на которой располагались 15 нежилых строений, по завышенной стоимости. Ущерб фонду от данной сделки составил 57,9 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Сообщается, что директора ООО «СК Евроальянс» обвиняют мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.