Москва, , 09:50 — REGNUM Сегодня утром, 29 ноября, сразу на обоих Московских центральных диаметрах произошли сбои в движении поездов. Об этом говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

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Для проверки составов были увеличены интервалы на МЦД-1 на Белорусском направлении и МЦД-2 на Рижском направлении в сторону Москвы.

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — пояснили в компании.

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Отмечается, что в настоящее время движение оперативно вводится в график.

«На МЦД-1 и Белорусском направлении оперативно восстановлен интервал движения. Скоплений пассажиров нет. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в движении поездов второй линии Московских центральных диаметров (МЦД) произошёл 27 ноября. Как пояснили в АО «Центральная ППК», причиной стала поломка токоприёмника.

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