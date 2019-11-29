Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону в настоящее время работают оперативники центрального аппарата ФСБ России. По неофициальной информации, группа силовиков срочно прибыла в Ростовскую область в связи с так называемым делом донского минздрава.

ИА REGNUM ранее сообщало, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана утром 28 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Под следствие также попали её подчинённые, среди которых заместитель главы ведомства Сергей Беседовский.

Официальных комментариев по данному делу по-прежнему не поступало.

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