Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбурге на оживленной магистрали города — проспекте Победы — утром 29 ноября произошла смертельная автоавария, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП на проспекте Победы в Оренбурге Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным полиции, автомобиль «Ниссан Икстрейл» врезался в припаркованный в районе остановочного кармана автомобиль «Датсун». В момент ДТП в салоне машины людей не было.

Пожилой водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» скончался. Предположительной причиной смерти названы проблемы со здоровьем.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой полиция примет процессуальное решение.