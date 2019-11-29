Петропавловск-Камчатский, , 10:00 — REGNUM Из Сахалинской области с начала 2019 года за нарушения правил пребывания на территории РФ выдворили 410 иностранного гражданина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также за нарушения российского миграционного законодательства закрыт въезд на территорию РФ 686 гражданам иностранных государств, уличенным в нарушениях во время пребывания на Сахалине. 35 мигрантам, не уважающим российский закон, сократили срок пребывания в России.

С начала года на территории Сахалинской области было исполнено 10 судебных решений о депортации мигрантов. Из-за фиктивной регистрации 1127 иностранцев были сняты с регистрационного учета, в отношении недобросовестных собственников квартир, прописывающих мигрантов незаконно, было составлено 124 протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года УМВД Сахалина заявило, что мигранты становятся глобальной проблемой для региона. Диаспоры растут и укрепляют своё влияние, растёт этническая преступность. Власти островного региона тогда значительно сократили список отраслей, в которых можно задействовать мигрантов, но проблему пока решить не удаётся.