Тамбов, , 09:33 — REGNUM Обыски провели силовики в трёх управлениях Тамбовской области — правоохранители пришли в областное управление дорог и транспорта, управление лесами и в МКУ «Дирекция городских дорог».

Как сообщает «ПроТамбов», обыски проводились в рамках уголовного дела по ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений». Речь идёт о нарушениях, допущенных при строительстве железнодорожной станции «Радужный» на севере Тамбова, когда было незаконно вырублено деревьев на миллионы рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре правоохранителями был задержан вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков.