Благовещенск, , 09:43 — REGNUM Подразделения инженерно-сапёрного полка 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с начала года отработали десятки заявок от местных органов власти о найденных подозрительных и взрывоопасных предметах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе объединения.

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По каждому обращению местных жителей выезжала спецгруппа, которая на месте обезвреживала опасные находки. В большинстве случаев найденные предметы оказывались учебными снарядами и гранатами, не представляющими опасности. Предметы, представляющие опасность, вывозились на специальный полигон и уничтожались.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Восточного военного округа, обеспечивавшие очистку территории Шантарских островов от заброшенной техники и оборудования, подготовили к вывозу на утилизацию около 55 тонн металла.