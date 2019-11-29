Южно-Сахалинск, , 09:37 — REGNUM На Сахалине вертолёт санавиации сел на автотрассу Южно-Сахалинск — Оха, чтобы спасти жизнь человеку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вертолёт совершал рейс из Александровска-Сахалинского с пациентом на борту в областной центр. По рации пилоту сообщили, что необходима экстренная эвакуация пострадавшего с автотрассы, счёт шёл буквально на секунды. Все службы сработали просто идеально: был организован объезд автотранспорта, чтобы освободить трассу для посадки вертолёта, ни один объект не был поврежден. Но самое главное — человеческую жизнь, как уверяет источник ИА «Сахалин. Инфо», теперь удастся спасти.

Медики в областном центре выехали на место посадки вертолета и готовятся встречать сразу двух пациентов вместо одного.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край закупит восемь мобильных медкомплексов на базе автомобиля КамАЗ для отдаленных районов. Машины поступят в регион в 2021 году.