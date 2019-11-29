Дарасун, , 09:24 — REGNUM В котельной посёлка Дарасун Карымского района Забайкалья произошла авария. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ региона, из-за обрыва электрики работа объекта приостановлена.

«Потребителями котельной являются жители шестидесятиквартирного жилого дома, это 120 человек. На место инцидента выехала аварийная бригада «Оборонэнерго», — отметили в ведомстве.

По словам министра Евгении Батуевой, ситуация находится на контроле у работников министерства, чиновники находятся на месте ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже возникали проблемы с прохождением отопительного сезона в районах края. Так, из-за поломки котла в детском садупосёлка Вершино-ДарасунскийТунгокоченского района пришлось поддерживать температуру при помощи обогревателей.

Глава регионаАлександр Осипов ранее призвал наказывать ответственных за срывы в работе по обеспечению жителей теплом.

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