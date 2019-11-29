Томск, , 09:11 — REGNUM На основании материалов УФСБ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица томского филиала одного из банков. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в областном следственном управлении СКР.

Фигурант подозревается в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По предварительным данным, сотрудник томского филиала одного из банков с марта 2017 года по июнь 2019 года получил от индивидуального предпринимателя взятки на общую сумму порядка 450 тыс. рублей. По информации ведомства, деньги он получил за совершение незаконных действий в пользу бизнесмена. В частности, речь шла о заключении между филиалом банка и предпринимателем договоров на оказание услуг по перевозке банкоматов и информационно-платёжных терминалов, а также о подписании актов выполненных работ, в которые были включены услуги, фактически бизнесменом не предоставленные.

Задержанный виновным себя не признал. Он был заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего владимирского замгубернатора ждёт новый суд за взяточничество.