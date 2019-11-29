Тирана, , 09:10 — REGNUM Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего в Албании, выросло до 48 человек. Об этом 29 ноября сообщает газета Koha Jone со ссылкой на источники в албанском минобороны.

Также, как сообщает издание, всего пострадали от землетрясения 790 человек. Из-под завалов на данный момент работникам экстренных служб удалось извлечь 45 человек, поисково-спасательные операции продолжаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября число пострадавших в Албании составляло 750 человек. Также ранее сообщалось о 40 погибших от землетрясения.