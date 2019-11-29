Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM В Екатеринбурге инвестор строительства второй очереди жилого комплекса «Бухта Квинс» начал сбор документов. Это позволит пайщикам долевого строительства получить в обмен на долю в долгострое жильё, в уже завершённых объектах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области, строительство второй очереди «Бухты Квинс» заморожено на стадии котлована. Свои средства в строительство внесли 11 человек.

«Комиссия по защите дольщиков нашла инвестора — корпорацию Атомстройкомплекс, которая в рамках масштабного инвестиционного соглашения с правительством области предложила людям обменять квадратные метры в недострое на квартиры в готовых домах компании», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, жилые дома первой очереди «Бухты Квинс» были сданы в прошлом году. Само строительство жилого комплекса приобрело скандальную известность после того, как стройка была заморожена, а в отношении застройщиков были возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве.

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Напомним, что строительство «Бухты Квинс» началось в 2008 году, а сдача объектов в эксплуатацию планировалась в 2012 году. Однако стройку заморозили из-за нехватки средств, после чего пайщики строительства начали проводить массовые акции протеста и обращаться в надзорные органы.

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Строительство возобновилось только в начале 2017 года, после того как был найден инвестор.