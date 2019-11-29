Биробиджан, , 09:08 — REGNUM В Еврейской автономной области собственники крестьянских и фермерских хозяйств, потерпевших убытки от наводнения, начали получать компенсационные выплаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего планируется направить на поддержку фермерских и личных подсобных хозяйств более 420 млн рублей, которые выделены области из федерального бюджета. В настоящее время документы на выплату подали 238 пострадавших. Часть документов рассмотрена и направлена на выплату на общую сумму более 40 млн рублей. Всего на оказание помощи смогут рассчитывать более 1400 сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕАО начали выдавать сертификаты на приобретение жилья тем, чьи дома были приведены в негодность в результате паводка.