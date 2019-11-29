Санто-Доминго, , 09:03 — REGNUM Медики уверены, что руку пострадавшей в ДТП в Доминикане девочки удастся восстановить. Об этом 29 ноября рассказал руководитель отделения российского дипломатического представительства на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

«Она сейчас в очень неплохом состоянии, врачи говорят, сто процентов уже у неё рука восстановлена будет», — заявил Евдокимов в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме этого, он сообщил, что остальные граждане России, из числа пострадавших в ДТП в Доминикане, находятся в стабильном состоянии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Евдокимов рассказал, что почти все пострадавшие во время ДТП в Доминикане российские туристы вернутся на родину примерно через неделю.