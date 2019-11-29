Луганск, 29 ноября 2019, 09:01 — REGNUM Двое военнослужащих народной милиции ЛНР получили ранения в результате обстрела территории ЛНР боевиками ВСУ, сообщили 29 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Информация о пострадавших мирных жителях, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских обстрелов территории ДНР ранение получил мирный житель населённого пункта Старомихайловка 1977 года рождения. Ему была оказана первая помощь, жизни пострадавшего ничто не угрожает.
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