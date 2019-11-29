Луганск, , 09:01 — REGNUM Двое военнослужащих народной милиции ЛНР получили ранения в результате обстрела территории ЛНР боевиками ВСУ, сообщили 29 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«С позиций 14-й омбр ВСУ было выпущено более 120 различных боеприпасов из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов по району населённого пункта Донецкий. В результате обстрела получили ранения двое наших защитников», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших мирных жителях, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских обстрелов территории ДНР ранение получил мирный житель населённого пункта Старомихайловка 1977 года рождения. Ему была оказана первая помощь, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

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