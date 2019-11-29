Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, которого обвинили в гибели в аварии мотоциклиста. Суд признал его виновным и назначил 4,5 года лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстал бывший сотрудник ОМВД по Николаевскому району Ульяновской области. Правоохранители установили, что вечером 22 мая 2019 года он не справился с управлением автомобиля «Лада Веста» и врезался в мотоцикл, который двигался во встречном направлении. В результате аварии 34-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Фигуранту уголовного дела инкриминировали совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он должен выплатить родственникам погибшего 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна резонансная авария с участием мотоцикла произошла в Ульяновске 11 сентября 2019 года. ГИБДД тогда отмечало, что водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу — в результате 20-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Правоохранители также отмечали, что водитель мотоцикла не имеет прав, а его транспортное средство не зарегистрировано.